Омского депутата, забывшего отчитаться о доходах, лишили мандата
Прокуратура проверила, как исполняется антикоррупционное законодательство в районах. В результате проверки нарушения выявили в Большереченском районе.
– Установлено, что депутатом Совета Такмыкского сельского поселения не исполнена обязанность по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Прокурор района направил председателю Совета сельского поселения представление об устранении допущенных нарушений.
Несмотря на это, народный избранник так и не отчитался о доходах. Его полномочия прекращены досрочно в связи с утратой.
ИСТОЧНИК KP.RU