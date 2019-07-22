Омского депутата, забывшего отчитаться о доходах, лишили мандата

СЕГОДНЯ 07:46 2019-07-22T07:47:46+03:00

По закону он обязан был предоставить такие сведения

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Прокуратура проверила, как исполняется антикоррупционное законодательство в районах. В результате проверки нарушения выявили в Большереченском районе.

– Установлено, что депутатом Совета Такмыкского сельского поселения не исполнена обязанность по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Прокурор района направил председателю Совета сельского поселения представление об устранении допущенных нарушений.

Несмотря на это, народный избранник так и не отчитался о доходах. Его полномочия прекращены досрочно в связи с утратой.

ИСТОЧНИК KP.RU