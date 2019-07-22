В Омске на Иртыше утонула девушка

СЕГОДНЯ 07:27 2019-07-22T07:27:03+03:00

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Все произошло в центре города. Очевидцы в социальных сетях рассказали, что на набережной Тухачевского днем кто-то утонул. На берегу остались вещи – по всей видимости, человек пошел купаться, но не смог выплыть самостоятельно.

В пресс-службе полиции подтвердили информацию из социальных сетей. Несчастный случай произошел около половины пятого вечера накануне. 29-летняя омичка пошла купаться, ее затянуло течение и она не смогла выплыть, девушка утонула. Полицейские и водолазы сейчас ищут тело, пока его найти не удалось. В полиции по факту несчастного случая проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU