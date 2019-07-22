Омичи жалуются на смог

СЕГОДНЯ 06:55 2019-07-22T09:58:48+03:00

Дым могло донести от горящих лесов в Красноярске

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Жители Омска жалуются на дымку, которая в понедельник, 22 июля, с утра затянула город.

Предположительно, это до нашего региона могло донести смог от масштабных лесных пожаров в Красноярском крае. Дымовой шлейф от них из-за ветра распространился Новосибирской и Томской областей, а также в Республике Хакасия.

По информации МЧС, в Красноярском крае насчитывается более сотни очагов лесных пожаров на площади более 450 тысяч гектаров.

Тем временем в региональном ГУ МЧС предупреждают о повысившемся риске лесных пожаров в Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU