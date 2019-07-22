В Омске на видео попало столкновение автобуса с фурой

СЕГОДНЯ 06:48 2019-07-22T06:48:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Все произошло на трассе Омск-Челябинск в Омском районе. Кто-то из очевидцев заснял на видео, как автобус ПАЗ на полном ходу врезался в припаркованную на обочине фуру. Видео выложили в социальные сети. После столкновения автобус загорелся, а водителя из горящего автобуса стали спасать дорожные рабочие, ставшие свидетелями аварии.

Как рассказывают омичи в комментариях под видео, водителя удалось спасти, его с многочисленными ожогами увезли в больницу. О причинах аварии пока не сообщается, скорее всего водителю стало плохо. Также у старенького автобуса могли отказать тормоза.

Момент ДТП Омск-Челябинск, автобус и фура.Видео прислано в группу Аварийный Омск АО в ВК: vk.com/aomsk АО в Инстаграме: instagram.com/aomsk1/ АО в Одноклассниках: ok.ru/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU