В Омске горело общежитие
Пожар начался в комнате, где не было людей
Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС
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Сегодня, 22 июля, рано утром в центре Омска пожарные тушили общежитие.
– В 05.51 поступило сообщение о пожаре в здании по улице Масленникова, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Огнем охвачена площадь в два квадратных метра. Наши сотрудники уже проверили комнату, которая горела, людей нет. Обследуют остальные помещения.
Также сообщается, что из горящего дома эвакуировали 40 человек. Сейчас работает одна пожарная машина, 6 звеньев газодымозащитной службы.
По предварительным данным, ЧП обошлось без пострадавших.
Пожар ликвидирован в 6.52.
Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС
ИСТОЧНИК KP.RU