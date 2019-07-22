В Омске горело общежитие

СЕГОДНЯ 04:02 2019-07-22T04:28:47+03:00

Пожар начался в комнате, где не было людей

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Сегодня, 22 июля, рано утром в центре Омска пожарные тушили общежитие.

– В 05.51 поступило сообщение о пожаре в здании по улице Масленникова, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Огнем охвачена площадь в два квадратных метра. Наши сотрудники уже проверили комнату, которая горела, людей нет. Обследуют остальные помещения.

Также сообщается, что из горящего дома эвакуировали 40 человек. Сейчас работает одна пожарная машина, 6 звеньев газодымозащитной службы.

По предварительным данным, ЧП обошлось без пострадавших.

Пожар ликвидирован в 6.52.

Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС

ИСТОЧНИК KP.RU