Омич без прав насмерть сбил пару на мопеде

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-21T10:59:39+03:00

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Страшная авария произошла поздно вечером накануне. ДТП произошло в Калачинском районе на объездной дороге в деревне Архангелка. 25-летний мужчина без прав ехал на своей машине «УАЗ» по дороге. В какой-то момент он внезапно выехал на встречку, где как раз ехала пара на мопеде. «УАЗ» от столкновения съехал в кювет и перевернулся.

- В результате ДТП водитель мопеда, а также его пассажир - женщина 1983 г.р., скончались на месте происшествия, водитель автомобиля «УАЗ» и его пассажир-мужчина 1998 г.р. доставлены в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции.

Известно, что водитель «УАЗа» был трезв. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU