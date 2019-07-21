В Омске из-за взрыва баллона разрушились три гаража

СЕГОДНЯ 09:42 2019-07-21T11:22:51+03:00

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Все произошло сегодня утром в Ленинском округе. На улице Калинина в одном из гаражей взорвался газовый баллон. Местные жители услышали сильный хлопок, после этого гаражи рухнули. Очевидцы сразу же вызвали спасателей, которые приехали буквально через несколько минут.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на момент прибытия пожарных гаражи не горели. Однако из-за взрыва разрушились сразу три гаража на площади 50 квадратных метров. На место происшествия работали 17 человек, которые занимаются разбором завалов, и 5 единиц техники.

На фото видно, что у трех гаражей упала крыша и вынесло двери. Из-за чего произошел взрыв, пока неизвестно. При взрыве пострадал владелец гаража, его увезли в больницу. .

ИСТОЧНИК KP.RU