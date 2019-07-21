В Омске из-за взрыва баллона разрушились три гаража
Все произошло сегодня утром в Ленинском округе. На улице Калинина в одном из гаражей взорвался газовый баллон. Местные жители услышали сильный хлопок, после этого гаражи рухнули. Очевидцы сразу же вызвали спасателей, которые приехали буквально через несколько минут.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, на момент прибытия пожарных гаражи не горели. Однако из-за взрыва разрушились сразу три гаража на площади 50 квадратных метров. На место происшествия работали 17 человек, которые занимаются разбором завалов, и 5 единиц техники.
На фото видно, что у трех гаражей упала крыша и вынесло двери. Из-за чего произошел взрыв, пока неизвестно. При взрыве пострадал владелец гаража, его увезли в больницу. .
ИСТОЧНИК KP.RU