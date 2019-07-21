СЕГОДНЯ 07:07 2019-07-21T07:07:19+03:00

Школьник без прав устроил аварию на скутере под Омском Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Все случилось накануне вечером в поселке Лузино в Омском районе. 17-летний школьник без прав ехал на скутере. В районе дома №25 по улице Майорова в поселке он не справился с управлением и врезался в припаркованную машину марки «Фольцваген». Удар был очень сильным и подросток вылетел со скутера.

- В результате ДТП водитель скутера доставлен в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - рассказали в Госавтоинспекции.

Известно, что молодой человек был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU