Школьник без прав устроил аварию на скутере под Омском
Мальчика увезли в больницу [фото]
Школьник без прав устроил аварию на скутере под ОмскомФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Все случилось накануне вечером в поселке Лузино в Омском районе. 17-летний школьник без прав ехал на скутере. В районе дома №25 по улице Майорова в поселке он не справился с управлением и врезался в припаркованную машину марки «Фольцваген». Удар был очень сильным и подросток вылетел со скутера.
- В результате ДТП водитель скутера доставлен в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - рассказали в Госавтоинспекции.
Известно, что молодой человек был трезв.
ИСТОЧНИК KP.RU