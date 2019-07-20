2019-07-20T13:06:19+03:00
Происшествия

Омский фермер нанял на работу уголовника, а тот угнал его «Ауди»

Подозреваемый решил прокатиться в гости к другу, а, когда закончились деньги, хотел продать авто на запчасти [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (55.мвд.рф)Фото: скриншот с видео (55.мвд.рф)
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Фермер из Марьяновского района взял нового работника. Они договорились, что мужчина будет жить прямо на ферме, в вагончике. Но в назначенное время он не приступил к своим обязанностям. Более того, исчез вместе с хозяйской «Ауди-А6»

Ориентировку угнанного авто передали во все отделения полиции в Омской области, а также владелец разместил из в интернете. В итоге нашелся человек, который позвонил в МВД и сказал, что видел машину в Калачинском районе.

– Сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль, а через некоторое время в результате обхода жилого массива задержали подозреваемого, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Дознавателем установлено, что 32-летний фигурант днем забрал у потерпевшего ключи от иномарки и около полуночи уехал на ней в Омск, а позже к своему другу в Калачинск. Когда закончились деньги на топливо, мужчина решил сбыть транспортное средство на запчасти. Свой преступный умысел он не смог довести до конца, благодаря бдительности калачинца. Подозреваемый доставлен в Марьяновский район для проведения следственных действий.

Как выяснилось, задержанный освободился из колонии, где провел 12,5 лет за тяжкое преступление, только в январе. Теперь в отношении него возбудили новое уголовное дело.

Обнаружение угнанного Ауди-А6 , Калачинский район.Видео: 55.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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