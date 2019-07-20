Омичка напала с ножом на молодого сожителя
В причинах случившегося сейчас разбираются следователи
Агрессивную сельчанку задержали.Фото: Архив "КП"
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Инцидент, едва не закончившийся трагедией, случился в одном из домов Тарского района. Жительница села Пологрудово напала с ножом 26-летнего молодого человека.
– У потерпевшего врачи диагностировали колото-резаные ранения, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Оперуполномоченным полиции установлено, что преступление совершила 38-летняя сожительница потерпевшего на почве неприязненных отношений. Подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело, орудие преступления – нож – изъято.
ИСТОЧНИК KP.RU