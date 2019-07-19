После «Дня омича» горожан развезут автобусы

СЕГОДНЯ 14:13 2019-07-19T14:13:01+03:00

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В Омске 20 июня состоится «День омича». Мероприятия будут проходить на Любинском проспекте, который для этого перекроют. Окончание праздника запланировано на 22.00. Именно к этому времени на остановку «Госпиталь» подадут автобусы, которые развезут гостей праздника в разные районы города. Как сообщили в городской администрации, автобусы поедут по следующим маршрутам:

№ 24

(ул. Интернациональная — ул. Красный Путь — мост имени 60 лет Победы — ул. 70 лет Октября — бульвар Архитекторов — просп. Комарова — ул. Лукашевича — ул. Дианова — ул. 2-я Солнечная);

№ 33

(ул. Интернациональная — ул. Красный Путь — просп. Мира — ул. Нефтезаводская — ул. Энтузиастов — просп. Менделеева — ул. Бархатовой);

№ 45

(ул. Гагарина — просп. К. Маркса — Ленинградский мост — ул. Суворова — ул. Олега Кошевого — ул. Торговая — ул. Бетховена — ул. Мельничная).

№ 94 (до микрорайона «Первокирпичный»)

(ул. Интернациональная — ул. Герцена — ул. 24-я Северная — ул. 21-я Амурская — ул. Завертяева);

№ 95

(ул. Гагарина — просп. К. Маркса — ул. Маяковского — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Кирова — ул. Новокирпичная — просп. Сибирский — ул. Гашека).

ИСТОЧНИК KP.RU