Жители Тары жалуются: уже несколько месяцев приходится дышать смогом от горящей свалки
Жители Тары бьют тревогу: уже несколько месяцев горит свалка, расположенная недалеко от их города. Когда дует ветер, ядовитый смог накрывает жилые дома и людям приходится этим дышать.
– Сколько можно травить людей продуктами горения свалки? – возмущается автор поста, размещенного в паблике «Подслушано в Таре». – Ни обращения в администрацию, ни к губернатору, ни в прокуратуру не помогают. Приходят официальные ответы, что все локализовано и ПДК не превышает нормы. Свалка горит, не переставая, с 22 апреля! Горит пластик и полиэтилен и много еще чего. Но ПДК в норме, дышите полной грудью! Местная власть не хочет заниматься этой проблемой, это жестокое равнодушие. Если не поднимать проблему то ее как бы и нет, хорошая позиция. Если ветер в день города будет дуть в сторону города, то это будет хорошим поздравлением от администрации для жителей.
Тарчане переживают, что происходящее со временем может отразиться на их здоровье.
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ИСТОЧНИК KP.RU