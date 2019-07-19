Омича, зверски забившего бабушку топором из-за 5 тысяч, отправили в колонию

СЕГОДНЯ 13:20 2019-07-19T13:20:20+03:00

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Омский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Тевризского района. Мужчину судили сразу по двум тяжким статьям – «Разбой» и «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление».

В суде установлено, что 22 июля 2018 года фигуранту нужны были деньги на выпивку. Он наловил рыбы и пытался ее продать 86-летней соседке. Когда бабушка отказалась, незваный гость избил ее и забрал все деньги, которые нашел в доме – 5 тысяч рублей.

Потом испугался, что пенсионерка заявит в полицию, вернулся и убил ее. Для этого он взял в кладовке топор и нанес им не менее 9 ударов по голове и шее потерпевшей. Женщина скончалась на месте. Когда ее убийцу задержали, он не стал отрицать свою вину. – Суд, с учетом позиции стороны государственного обвинения, назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также назначил дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU