2019-07-19T12:02:34+03:00
Происшествия

Двое тувинцев до смерти избили студента в омском парке

На них завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Двое тувинцев до смерти избили студента в омском паркеДвое тувинцев до смерти избили студента в омском паркеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Трое студентов отмечали окончание учебного года в одном из кафе парка имени 30-летия ВЛКСМ. Парни много выпили и после застолья решили вернуться в общежитие. Однако по дороге между двумя из них возникла ссора, которая быстро переросла в драку.

Один из студентов повалил другого на землю и стал избивать его. Позже к драке присоединился и третий молодой человек – он также стал пинать своего знакомого. Через некоторое время студентов остановили прохожие, 18-летнему парню, которого избивали двое молодых людей постарше, вызвали скорую.

- В результате драки пострадавший получил многочисленные телесные повреждения и впал в кому. Не приходя в сознание, он умер в реанимации, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

На молодых людей 22 и 23 лет завели уголовное дело, сначала они полностью признали свою вино, но спустя некоторое время один из них стал отрицать свою причастность к преступлению. Сейчас молодых людей заключили под стражу до окончания следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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