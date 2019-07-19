СЕГОДНЯ 09:53 2019-07-19T09:53:57+03:00

Пенсионерка из Омска отдала 50 тысяч мошеннице за снятие порчи Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Пожилая женщина шла по улице Стрельникова в городке Нефтяников, когда к ней подошла неизвестная. Она представилась работницей дома престарелых и сообщила пенсионерке, что на пожилую женщину наложена порча. Чтобы снять порчу, неизвестная попросила пенсионерку принести все ее сбережения – их она обещала вернуть после ритуала. Пенсионерка отдала все, что было – 49 тысяч рублей. Мошенница «поколдовала» над деньгами и вернула пожилой омичке сверток. Однако после того, как незнакомка исчезла, пенсионерка обнаружила в свертке лишь порезанную газету.

Омичка пошла в полицию, однако найти мошенницу по горячим следам не удалось. На нее завели уголовное дело и сейчас разыскивают.

- Приметы подозреваемой: на вид около 35-40 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, лицо светлое, глаза карие, волосы темно-русые до плеч. Была одета в белую блузку с розовыми и черными узорами. При себе имела черную сумку и белый полиэтиленовый пакет, - сообщили в полиции.

Омичей, видевших мошенницу, просят позвонить в полицию по телефонам: 79-28-93, 79-35-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU