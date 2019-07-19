2019-07-19T09:06:21+03:00
Происшествия

Упавшая из-за взрыва труба в Омске насмерть раздавила рабочего

Все произошло на одном из заводов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Фото: СУ СК РФ по Омской областиФото: СУ СК РФ по Омской области
Изменить размер текста:

Завод, на котором случился взрыв, находится на улице 2-я Солнечная. Все случилось накануне вечером, около шести часов. В помещении с электрической гидравлической установкой находились двое рабочих. После работ по резке труб один из рабочих стал очищать установку. Однако сделал он это с нарушением технологии. Из-за его действий установка взорвалась, и мужчину отбросило в сторону.

Рядом с установкой стоял 21-летний напарник проводившего работы мужчины. На него из-за взрыва упала металлическая труба. Молодой человек получил смертельную травму головы. Сейчас по факту происшествия следователи проводят проверку.

- В ходе проверки следователи проверят соблюдение на предприятии правил техники безопасности при проведении работ и установят все причины несчастного случая, по результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенсионерка из Омска отдала 50 тысяч мошеннице за снятие порчи
Россети Сибирь в Омской области активно готовятся к отопительному сезону
Управляющие компании Омска задолжали 27 млн за ОДН по горячей воде
«Новый главврач угрожал расправой»: Сотрудница омского минздрава, заподозренная в коррупции, рассказала, как ее уволили с прошлой работы
В Омске ищут пропавшего 15-летнего школьника
«У меня высшее образование, почему все пишут, что я массажистка?!»: Сотрудница омского минздрава, заподозренная в коррупции, попросила называть ее правильно
В омском дворе водитель на «Лексусе» сбил 5-летнего мальчика
В минздраве прокомментировали скандал в перепиской омского замминистра с подчиненной
Омским аграриям задолжали 3 миллиона рублей по зарплате
Омичи снова жалуются на химический запах в городе
Омский губернатор впервые высказался о «полежаевском храме»
Омич на иномарке вылетел на тротуар на набережной и сбил пенсионерку
Территория инициативной молодежи «Бирюса 2019»