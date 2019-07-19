Упавшая из-за взрыва труба в Омске насмерть раздавила рабочего
Завод, на котором случился взрыв, находится на улице 2-я Солнечная. Все случилось накануне вечером, около шести часов. В помещении с электрической гидравлической установкой находились двое рабочих. После работ по резке труб один из рабочих стал очищать установку. Однако сделал он это с нарушением технологии. Из-за его действий установка взорвалась, и мужчину отбросило в сторону.
Рядом с установкой стоял 21-летний напарник проводившего работы мужчины. На него из-за взрыва упала металлическая труба. Молодой человек получил смертельную травму головы. Сейчас по факту происшествия следователи проводят проверку.
- В ходе проверки следователи проверят соблюдение на предприятии правил техники безопасности при проведении работ и установят все причины несчастного случая, по результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU