Упавшая из-за взрыва труба в Омске насмерть раздавила рабочего

СЕГОДНЯ 09:06 2019-07-19T09:06:21+03:00

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Завод, на котором случился взрыв, находится на улице 2-я Солнечная. Все случилось накануне вечером, около шести часов. В помещении с электрической гидравлической установкой находились двое рабочих. После работ по резке труб один из рабочих стал очищать установку. Однако сделал он это с нарушением технологии. Из-за его действий установка взорвалась, и мужчину отбросило в сторону.

Рядом с установкой стоял 21-летний напарник проводившего работы мужчины. На него из-за взрыва упала металлическая труба. Молодой человек получил смертельную травму головы. Сейчас по факту происшествия следователи проводят проверку.

- В ходе проверки следователи проверят соблюдение на предприятии правил техники безопасности при проведении работ и установят все причины несчастного случая, по результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU