«Новый главврач угрожал расправой»: Сотрудница омского минздрава, заподозренная в коррупции, рассказала, как ее уволили с прошлой работы

СЕГОДНЯ 08:52 2019-07-19T08:54:04+03:00

В ответ коллегам, слившим ее переписку с начальником, Оксана Медведева готова предоставить запись разговора с новым руководителем больницы

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Несколько месяцев назад Оксана Медведева переехала в наш регион из Свердловской области вслед за бывшим руководителем Александром Павловских, ставшим замминистра в омском минздраве. А накануне оказалась втянутой в скандал, после того, как бывшие коллеги из Алапаевской горбольницы заподозрили их в коррупционном сговоре и в доказательство обнародовали переписку чиновника и подчиненной в мессенджере.

– Новому главврачу (Алапаевской горбольницы. – Прим. авт.) Красилову надо было уволить меня любыми путями. У него не получилось вынудить меня написать заявление по собственному желанию. Они состряпали приказ, где меняли условия договора. И говорят: «Жалуйся, куда хочешь!» Убирался отдел, а меня переводили на должность, которую также убирали. В общем, весной у меня была бурная жизнь. Общественность за меня заступалась, но у Красилова была своя точка зрения.

– В итоге вам пришлось уволиться?

– Господин Красилов в одном из телефонных разговоров, у меня есть запись, мне прямо угрожает расправой. Он меня принуждал писать заявление по собственному желанию, да.

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ИСТОЧНИК KP.RU