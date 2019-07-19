В Омске ищут пропавшего 15-летнего школьника

СЕГОДНЯ 08:23 2019-07-19T08:23:06+03:00

Он ушел из дома и не отвечает на звонки

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Мальчик ушел из дома в селе Новокарасук в Крутинском районе Омской области. 15-летний Александр Морец ушел на прогулку накануне и к вечеру не вернулся домой. Обеспокоенные родители стали звонить мальчику, однако так и не смогли с ним связаться. После этого родители обратились в полицию.

- Приметы разыскиваемого: на вид 17 лет, рост 172 см, худощавого телосложения. На момент ухода был одет в голубую рубашку, черные спортивные штаны, черные кроссовки, камуфлированную кепку. При себе имел камуфлированный рюкзак, - рассказали в полиции.

Сейчас стражи порядка опрашивают друзей и знакомых подростка, а также проверяют места, где он может быть. Вполне возможно, что школьник мог уехать в город, поэтому всех омичей, которые что-то знают о местонахождении ребенка, просят позвонить в полицию по телефонам: 79-38-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU