«У меня высшее образование, почему все пишут, что я массажистка?!»: Сотрудница омского минздрава, заподозренная в коррупции, попросила называть ее правильно

СЕГОДНЯ 08:19 2019-07-19T08:20:54+03:00

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О том, что в региональном минздраве появился отдел контроля эффективного использования госимущества и эксплуатации оборудования, которым руководит приехавшая из Свердловской области Оксана Медведева, большинство омичей узнали лишь накануне. Это произошло после того, как бывшие коллеги обнародовали подробности переписки с экс-главврачом Алапаевской горбольницы и нынешним замминистра здравоохранения Омской области Александром Павловских. Прочитав личные сообщения в мессенджере, «доброжелатели» заподозрили Медведеву и Павловских в коррупционном сговоре. В обстоятельствах дела сейчас разбираются силовики. Оксана Геннадьевна дала «Комсомолке» развернутое интервью, где поделилась своей точкой зрения на происходящее. И попросила сделать уточнение:

– Я не понимаю, почему все ваши коллеги называют меня массажисткой?! У меня высшее образование есть! – возмутилась женщина. – Да, я начинала с этой профессии. Потом стала старшей медсестрой, потом главной. В 2007 году я окончила технический вуз и получила диплом. Последнее время я возглавляла отдел по связям и проектам.

ИСТОЧНИК KP.RU