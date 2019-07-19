СЕГОДНЯ 07:57 2019-07-19T07:57:19+03:00

В омском дворе водитель на «Лексусе» сбил 5-летнего мальчика Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Его с травмами увезли в больницу

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Авария случилась накануне вечером в одном из дворов на улице 70 лет Октября на Левом берегу. 23-летний водитель на своей машине марки «Лексус» ехал во дворе дома № 14. Внезапно ему под колеса выбежал мальчик, который гулял во дворе. Водитель не успел затормозить и сбил мальчика.

- В результате ДТП пешеход, мальчик 2014 г.р. доставлен в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - сообщили в Госавтоинспекции.

Известно, что водитель, сбивший ребенка, не был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU