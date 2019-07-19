2019-07-19T07:47:38+03:00
Общество

В минздраве прокомментировали скандал в перепиской омского замминистра с подчиненной

В ведомстве заверили: Оксана Медведева – хороший специалист
Анна МИКУЛА
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Напомним, накануне обнародовали личную переписку замглавы омского министерства здравоохранения Александра Павловских и его подчиненной Оксаны Медведевой. Оба недавно переехали в наш регион из Свердловской области, где работали в Алапаевской горбольнице. В частности в переписке говорится о закупках оборудования для медучреждений. Силовики проверяют ее на признаки коррупции.

– Информация, оказавшаяся в общем доступе, касается реализации приказа о создании комиссии по закупкам в региональном министерстве здравоохранения, на которой рассматривается возможность приобретения оборудования до 500 тысяч рублей, – прокомментировали ситуацию в областном минздраве. – В комиссию входят руководители отделов министерства здравоохранения, а также некоторые главные врачи медучреждений Омска. В соответствии с регламентом, управление закупок КУОО «Дирекция» занимается предварительным согласованием всех закупок: отслеживает рыночную стоимость, а также цены на оборудование, отыгранное в аукционах, работает с организациями, подавшими заявку. Всю информацию сотрудники управления предоставляют членам комиссии, главная задача которой не допустить неэффективного расходования бюджетных средств при реализации нацпроектов.

Также в ведомстве объяснили: для грамотного анализа закупок необходим профессионал с медицинским образованием, коим посчитали Оксану Медведеву. Она имеет большой опыт работы в сфере медицины. Медведева активно помогает специалистам КУОО «Дирекция» собирать информацию, с которой в дальнейшем работает начальник управления закупок.

Сама Оксана Геннадьевна, кстати, в интервью «Комсомолке» рассказала, что у нее высшее техническое образование.

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Судя по всему, не на позитивной ноте расстался с коллективом бывший главрач Алапаевской горбольницы и нынешний замминистра омского минздрава Александр Павловских. Выходца из Свердловской области даже прочат на пост его начальника, но планам может существенно помешать скандал, разразившийся вокруг чиновника. (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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