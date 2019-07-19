2019-07-19T07:33:10+03:00
Общество

Омским аграриям задолжали 3 миллиона рублей по зарплате

Около двухсот работников остались без денег
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омским аграриям задолжали 3 миллиона рублей по зарплатеОмским аграриям задолжали 3 миллиона рублей по зарплатеФото: Мария ЛЕНЦ
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Все произошло в Черлакском районе Омской области. Работники сельскохозяйственного предприятия «Николаевское» пожаловались в прокуратуру и рассказали, что руководство не выплачивает им заработную плату.

- Проверка показала, что за май 2019 года перед 190 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате на сумму свыше 3 млн рублей. В связи с допущенными нарушениями прокуратура района внесла представление руководителю предприятия с требованием об устранении нарушений прав граждан, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Сейчас на руководителя организации возбудили административное дело, которое направили в суд. Тем временем, после проверки руководитель нашел деньги и выплатил зарплату своим работникам в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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