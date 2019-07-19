Омичи снова жалуются на химический запах в городе

СЕГОДНЯ 06:58 2019-07-19T06:58:46+03:00

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Омичи вновь пожаловались на сильный химический запах в разных районах города. В социальных сетях ночью появились многочисленные жалобы от омичей, которые из-за сильной вони не могли уснуть. Сильный запах появился примерно с 23.00, омичи стали массово звонить в службу мониторинга загрязнений воздуха, однако специалисты пока не рассказали, чем же травили омичей этой ночью.

По словам горожан, сильнее всего запах чувствовался в Амурском поселке и городке Нефтяников, также вонь стояла почти в центре города – в районе городка Водников. Некоторые чувствовали сильный запах канализации, другие же говорили, что пахнет какой-то химией.

Напомним, по данным социологического опроса, омичи считают город чуть ли не самым грязным в России, Омск занял второе место в рейтинге. Судя по всему, такое мнение омичей сложилось, в том числе, и после многочисленных жалоб на выбросы с заводов. Однако, по мнению чиновников, в Омске не все так плохо с экологией, а омичи попросту очень требовательные.

ИСТОЧНИК KP.RU