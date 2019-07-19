2019-07-19T05:30:16+03:00
Общество

Омский губернатор впервые высказался о «полежаевском храме»

Александр Бурков считает, что нужно спросить людей.
Станислав МУХИН
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Так будет выглядеть центр, если собор все таки построят.Так будет выглядеть центр, если собор все таки построят.Фото: vk.com
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Храм Илии Пророка - сейчас одно из главных детищ экс-губернатора Полежаева, которые раз за разом своими высказываниями пытается привлечь внимание к теме. И, кажется, ему это удалось. Предложение бывшего главы региона восстановить собор напротив Музтеатра впервые прокомментировал губернатор Александр Бурков. Он считает, что прежде всего нужно спросить людей. Противники храма в городе есть - например, коммунисты.

- Надо ответ получать не только у меня, а у всего общества. Это необходимо, чтобы не наступить на те же грабли, что в Екатеринбурге. Чтобы не было массовых протестов, надо начать с массового опроса омичей. Именно жителям необходимо дать ответ, нужно ли строительство, - цитирует "ОмскРегион" губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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