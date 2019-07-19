2019-07-19T04:40:15+03:00
Происшествия

Омич на иномарке вылетел на тротуар на набережной и сбил пенсионерку

Женщина сейчас в больнице [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич на иномарке вылетел на тротуар на набережной и сбил пенсионеркуОмич на иномарке вылетел на тротуар на набережной и сбил пенсионеркуФото: vk.com
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Все произошло накануне вечером на Иртышской набережной, около половины девятого. 38-летний водитель «Тойоты» ехал по набережной, как в районе дома № 37 он врезался в стоящий на обочине автомобиль «Ниссан». От удара «Тойота» вылетела на тротуар, где сбила 60-летнюю пенсионерку. Женщина стояла недалеко от пешеходного перехода.

- В результате ДТП пешеход, женщина доставлена в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - сообщили в Госавтоинспекции.

Известно, что водитель был трезв. В социальных сетях сын женщины уже написал, что она находится в очень тяжелом состоянии, и просит свидетелей откликнуться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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