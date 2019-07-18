2019-07-18T14:27:30+03:00
Общество

«Авангард» позвал Леди Гагу в Балашиху

Так омский клуб решил поддержать певицу, которой устроили травлю в соцсетях
Анна МИКУЛА
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«Авангард» позвал Леди Гагу в Балашиху.«Авангард» позвал Леди Гагу в Балашиху.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Для Лэди Гаги наступили непростые времена. Из-за появившейся в сети информации о том, что она стала причиной расставания модели с российскими корнями Ирины Шейк и актера Брэдли Купера, популярной певице устроили настоящую травлю.

– Певицу Леди Гагу слишком много ругают в «Инстаграме», в том числе русскоговорящие пользователи. А мы не будем ругать, мы приглашаем в Балашиху! Давай концерт, приезжай на матч «Авангарда», да хоть проводи тут отпуск! Хоккейное сообщество – самое дружелюбное сообщество в мире, в котором нет осуждения и травли.

Также певице пообещали предоставить ковер. Так представители омского клуба с юмором обыграли неудачу приключившуюся с другой приглашенной на матч звездой - футбольным тренером Жозе Моуриньо, поскользнувшемся и упавшем на ковре, расстеленном на льду стадиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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