«Авангард» позвал Леди Гагу в Балашиху
Для Лэди Гаги наступили непростые времена. Из-за появившейся в сети информации о том, что она стала причиной расставания модели с российскими корнями Ирины Шейк и актера Брэдли Купера, популярной певице устроили настоящую травлю.
– Певицу Леди Гагу слишком много ругают в «Инстаграме», в том числе русскоговорящие пользователи. А мы не будем ругать, мы приглашаем в Балашиху! Давай концерт, приезжай на матч «Авангарда», да хоть проводи тут отпуск! Хоккейное сообщество – самое дружелюбное сообщество в мире, в котором нет осуждения и травли.
Также певице пообещали предоставить ковер. Так представители омского клуба с юмором обыграли неудачу приключившуюся с другой приглашенной на матч звездой - футбольным тренером Жозе Моуриньо, поскользнувшемся и упавшем на ковре, расстеленном на льду стадиона.
ИСТОЧНИК KP.RU