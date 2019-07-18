В Омске в жару поливают асфальт на дорогах

СЕГОДНЯ 13:47 2019-07-18T13:47:41+03:00

Это делают для того, чтобы дороги не расплавились

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В последнюю неделю в нашем регионе стоит очень жаркая погода. Лето задержалось в Омске надолго, однако слишком высокие температуры приводят к деформации асфальта на магистралях города. Именно поэтому коммунальщики поливают асфальт, чтобы он быстрее остывал и не деформировался.

- При температуре воздуха выше 25 градусов асфальт прогревается более, чем на 30 градусов и становится пластичным. Чтобы избежать деформации дорожного полотна - дороги дополнительно поливаются водой. Это помогает охладить асфальт и предотвратить деформацию, - пояснил заместитель главного инженера «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Евгений Цепа.

В основном проливают только центральные дороги города, на которых очень интенсивное движение. Поливают дороги преимущественно ночью, однако если высокая температура держится несколько дней, то дороги поливают и днем. Однако, как отметили в администрации, этого не делают в часы пик.

ИСТОЧНИК KP.RU