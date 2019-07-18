Назван самый жаркий день этого лета в Омске

СЕГОДНЯ 13:07 2019-07-18T13:21:28+03:00

Жарче всего в Омске было 16 июля. Фото: Андрей РЯБЦЕВ

Впрочем, рекорд еще вполне может быть побит

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Синоптики определили, что самым жарким днем в начала лета в Омской области стал вторник.

– На сегодняшний день 16 июля в Омской области отмечен, как самый жаркий день нынешнего лета. Температура воздуха в Большеуковском, Одесском, Русско-Полянском районах поднималась до +33 градусов, максимальная в Омске +31 градуса, – комментирует начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко. – В ближайшие 3 дня на территории Омской области ожидаются осадки, местами небольшой и умеренный дождь, гроза. Температура воздуха 17-19 июля ночью +11…+16, днем +24…+29, 20 июля до +31 градуса.

Впрочем, рекорд еще вполне может быть побит, впереди еще половина лета. Тем временем уже сейчас в семи районах Омской области – Русско-Полянском, Одесском, Черлакском, Полтавском, Павлоградском, Оконешниковском, Исилькульском – установлен четвертый из пяти возможных уровень пожарной опасности. В остальных районах региона и в Омске пока третий (низкий) класс горимости.

Кстати, такая же аномальная жара, когда среднесуточная температура превышает норму на 10 градусов, держится и в соседней Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU