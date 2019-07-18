В Омске накрыли центр реабилитации, в котором наркоманов приковывали наручниками и гирями

СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-18T13:02:46+03:00

У «врачей» не было ни лицензии, ни образования [видео]

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Вопросы у правоохранительных органов возникли к реабилитационному центру «Очаг», он работал в поселке Камышловский в Любинском районе, а также в Чернолучье. Интересно, что руководитель реабилитационного центра не имел ни медицинского образования, ни лицензии на такую деятельность. Однако это не мешало ему вместе с напарниками-бывшими наркоманами организовывать реабилитационные мероприятия для своих подопечных.

Увидев рекламу родственники алкоголиков и наркоманов с надеждой приходили в центр. За лечение от зависимости сотрудники центра просили от 15 до 20 тысяч рублей в месяц. Многих лечили там годами.

Однако методы лечения центра не входят ни в какие рамки – пациентов центра буквально удерживали там насильно. Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, пациентов центра приковывали наручниками и тяжелыми гирями, двери запирали на замки, на окна «врачи» вешали решетки. При этом пациентов жестоко избивали и запрещали звонить родственникам, если они отказывались выполнять указания реабилитологов.

- В ходе обыска у подозреваемых изъяты газовый пистолет и предмет, конструктивно схожий с боевым пистолетом, а также большое количество сильнодействующих медицинских препаратов, которые направлены на экспертизу, - сообщили в полиции.

О беспределе, который творился в центре правоохранители узнали от родственников пациентов. Некоторых увозили туда насильно, и держали взаперти почти год. Сейчас на организатора и его напарника завели уголовное дело. Напарник уже был судим за кражи, грабежи, разбои и незаконный оборот наркотиков, его заключили под стражу. Руководителя центра поместили под домашний арест. Им может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы.

Реабилитационный центр в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU