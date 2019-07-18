2019-07-18T12:18:42+03:00
Общество

Пока омич завтракал беляшом, у него угнали машину

Автолюбитель оставил ключи в замке зажигания
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пока омич завтракал беляшом, у него угнали машинуПока омич завтракал беляшом, у него угнали машинуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Все произошло в Амурском поселке. Ранним утром омич подъехал к одному из киосков быстрого питания, чтобы купить себе поесть. Он оставил ключи в замке зажигания свой машины «ВАЗ-21103» и пошел в киоск. Однако именно этим и воспользовался злоумышленник. Он сел в машину омича и уехал на ней. Владельцу машины ничего не оставалось, как обратиться в полицию.

Как рассказали в пресс-службе полиции, машину нашли через несколько часов в поселке Большие Поля. Угонщиком оказался 39-летний житель этого же поселка. Его доставили в отдел полиции и завели на него уголовное дело. Угонщик уже был судим за невыплату алиментов и кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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