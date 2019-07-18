2019-07-18T10:52:07+03:00
Общество

В Омске нашли пропавшую школьницу – она гуляла со своим парнем

Девушка ушла из дома на сутки
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске нашли пропавшую школьницу – она гуляла со своим парнемВ Омске нашли пропавшую школьницу – она гуляла со своим парнемФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Школьницу искали с 16 июля – девушка ушла из дома и не вернулась вечером домой. После этого мама 17-летней Стефании Рудневой обратилась в полицию. Стефания не отвечала на звонки мамы и не пришла домой даже на следующее утро.

Полицейские стали опрашивать знакомых и друзей девушки, проверять ее социальные сети. Однако девушка продолжала хранить молчание.

Как рассказали в пресс-службе полиции, девушка сегодня сама вернулась домой. По всей видимости, беглянка увидела информацию о своих поисках и испугалась. По словам Стефании, все это время она гуляла по городу со своим парнем. В полиции также сообщили, что ни каких противоправных действий в отношении девушки не совершалось. Полицейские сейчас проводят с ней беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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