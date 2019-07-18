2019-07-18T09:53:23+03:00
Общество

Омичку за неуплату алиментов на детей посадили в тюрьму

Она не выплатила деньги даже после условного срока
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичку за неуплату алиментов на своих детей посадили в тюрьмуОмичку за неуплату алиментов на своих детей посадили в тюрьмуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Молодую омичку некоторое время назад лишили родительских прав. Через суд опекуны детей заставили женщину платить алименты на содержание ее двух детей. Однако омичка не имела официального источника дохода и не планировала выплачивать деньги на детей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Омской области, сначала женщине назначили 50 часов обязательных работ. Она отработала часы, но долг перед детьми так и не погасила. После этого женщину приговорили к 8 месяцам лишения свободы условно. Но и здесь омичка нарушила условия – она не приходила на явки и не сделала ничего, чтобы выплатить долг.

Теперь злостной неплательщице по решению очередного суда придется отбывать 8 месяц в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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