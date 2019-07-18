В Омске водитель легковушки сбил мотоциклиста
Авария случилась сегодня утром в Октябрьском округе. 44-летний водитель на машине марки «ВАЗ-2110» ехал по улице Барабинская. В районе дома №44 он хотел повернуть налево и там столкнулся с мотоциклом «Ямаха». За рулем мотоцикла, который ехал в попутном с легковушкой направлении, был 36-летний мужчина.
- В результате ДТП водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Пока неизвестно, почему произошла авария, по всей видимости, кто-то из водителей не заметил другого.
ИСТОЧНИК KP.RU