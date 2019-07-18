В Омске водитель легковушки сбил мотоциклиста

СЕГОДНЯ 08:13 2019-07-18T08:13:06+03:00

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Авария случилась сегодня утром в Октябрьском округе. 44-летний водитель на машине марки «ВАЗ-2110» ехал по улице Барабинская. В районе дома №44 он хотел повернуть налево и там столкнулся с мотоциклом «Ямаха». За рулем мотоцикла, который ехал в попутном с легковушкой направлении, был 36-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Пока неизвестно, почему произошла авария, по всей видимости, кто-то из водителей не заметил другого.

ИСТОЧНИК KP.RU