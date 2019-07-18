2019-07-18T07:27:32+03:00
Общество

Омичу, зарезавшего своего знакомого, дали 8 лет колонии

Мужчина пытался оспорить приговор
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Аньков ВиталийФото: Аньков Виталий
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Все произошло в Кормиловском районе Омской области. 52-летний омич со своим знакомым выпивали. Неожиданно у них возник конфликт, и омич сначала избил своего знакомого, а потом и схватился за кухонный нож.

- Он нанес им два удара по ногам потерпевшего, причинив ему телесные повреждения в виде колото-резаных ранений с повреждением крупных сосудов, сопровождающихся массивной кровопотерей и развитием геморрагического шока, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Когда омич заметил, что его знакомый больше не подает признаков жизни, он вынес его на улицу и закопал в сугроб. Омича осудили на 8 лет колонии строго режима, однако он попытался оспорить приговор. После рассмотрения апелляции в областном суде приговор оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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