Омские чиновники окончательно утвердили для себя «золотые парашюты»
Сделали это по решению суда
Омские чиновники окончательно утвердили для себя «золотые парашюты».Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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На заключительном в весеннюю сессию заседании Омского горсовета депутаты рассмотрели вопрос о возврате «золотых парашютов» для госслужащих.
Напомним, в 2016 году они отметили выплаты по выслуге лет для чиновников, получающих пенсию вдвое больше обычной.
По решению суда депутатам горсовета пришлось внести изменения в решение трехлетней давности и вернуть доплаты госслужащим.
ИСТОЧНИК KP.RU