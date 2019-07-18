2019-07-18T07:02:52+03:00
Общество

Омские чиновники окончательно утвердили для себя «золотые парашюты»

Сделали это по решению суда
Анна МИКУЛА
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Омские чиновники окончательно утвердили для себя «золотые парашюты».Омские чиновники окончательно утвердили для себя «золотые парашюты».Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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На заключительном в весеннюю сессию заседании Омского горсовета депутаты рассмотрели вопрос о возврате «золотых парашютов» для госслужащих.

Напомним, в 2016 году они отметили выплаты по выслуге лет для чиновников, получающих пенсию вдвое больше обычной.

По решению суда депутатам горсовета пришлось внести изменения в решение трехлетней давности и вернуть доплаты госслужащим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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