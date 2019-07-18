СЕГОДНЯ 07:01 2019-07-18T07:02:52+03:00

Омские чиновники окончательно утвердили для себя «золотые парашюты». Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сделали это по решению суда

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На заключительном в весеннюю сессию заседании Омского горсовета депутаты рассмотрели вопрос о возврате «золотых парашютов» для госслужащих.

Напомним, в 2016 году они отметили выплаты по выслуге лет для чиновников, получающих пенсию вдвое больше обычной.

По решению суда депутатам горсовета пришлось внести изменения в решение трехлетней давности и вернуть доплаты госслужащим.

ИСТОЧНИК KP.RU