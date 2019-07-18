2019-07-18T06:46:51+03:00
Общество

Омского подростка, пропавшего неделю назад, нашли

Он гостил у друга
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омского подростка, пропавшего неделю назад, нашлиОмского подростка, пропавшего неделю назад, нашлиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Пропавшего 15-летнего Эдуарда Молодова искали целую неделю. Он ушел из дома 11 июля и перестал выходить на связь со своими родными. На следующий день его мама забеспокоилась и обратилась в полицию. Мальчика нашли спустя неделю поисков , сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».

Эдуарда искали волонтеры, полиция и следственный комитет. Надежда найти мальчика живым после того, как кто-то накануне видел его с другом. Скорее всего, с ним Эдуарда и нашли. Пока подробности не сообщаются.

Сейчас следователи проверят условия проживания подростка и проводят с ним беседу. Известно, что он убегал из дома уже не первый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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