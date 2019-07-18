2019-07-18T04:50:07+03:00
Общество

«За федеральные деньги награда или тюрьма»: Омский губернатор напомнил кабмину об ответственности

Глава региона остался недоволен тем, как исполняются торги в рамках нацпроектов
Станислав МУХИН
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На очередном заседании омского правительства губернатор поднял тему исполнения нацпроектов, на которые в этом году выделены 11 миллиардов рублей. Особое внимание он уделил проведению торгов. По данным Министерства финансов РФ, в Омской области высокий уровень контрактации по нацпроектам – 74,5%. А вот кассовое исполнение всего лишь 11%. Особенно часто затягиваются сроки торгов, по информации Александра Буркова, по нацпроекту "Здравоохранения". Губернатор напомнил подчиненным о личной ответственности.

- Здесь вопрос не в потере денег, здесь вопрос в потере медицинского оборудования. Это вопрос жизни омичей, - цитирует Буркова пресс-служба омского правительства. - Если хотя бы один аппарат не будет приобретен в рамках нацпроекта, это будет считаться преступлением. У вас должно всё отскакивать от зубов. Это федеральные деньги, за которые или тюрьма, или награда. Это не шутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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