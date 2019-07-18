В Омске водитель опрокинул машину и врезался в дом

СЕГОДНЯ 04:36 2019-07-18T04:36:40+03:00

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Жуткая авария произошла сегодня ночью на улице Куйбышева, недалеко от улицы 10 лет Октября. Все случилось около двух часов ночи. О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях. Внедорожник, летевший по улице 10 лет Октября, на перекрестке с улицей Куйбышева наехал на люк, машину начало кидать из стороны в сторону и она перевернулась на крышу. После этого автомобиль врезался в частный дом.

Очевидцы рассказывают, что на место подъехали спасатели и скорая. Однако, чудом, никто серьезных травм не получил. В машине были два парня и девушка, на автомобиле иностранные номера.

Причины аварии пока неизвестны, по всей видимости водитель не заметил знаков, установленных дорожниками и сообщающих о ремонте дороги, и решил прокатиться с ветерком по ночному городу.

ИСТОЧНИК KP.RU