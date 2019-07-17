Полежаев хочет, чтобы «Бессмертный полк» в Омске заканчивался панихидой у его храма

СЕГОДНЯ 14:40 2019-07-17T14:40:30+03:00

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Споры вокруг строительства Свято-Ильинского собора в сквере напротив Музыкального театра не утихают до сих пор. Напомним, экс-губернатор Леонид Полежаев хочет построить собор в сквере на собственные средства, однако разрешения на строительство еще не получено.

Восстановление Свято-Ильинского собора бывший губернатор связывает с тем, что 9 мая 2020 года в России будут отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

- Было бы выразительно «Бессмертному полку» закончить шествие у храмов города и строящегося Свято-Ильинского собора: панихидой отпеть души тех многих, так и не упокоенных, - рассказывает Полежаев на сайте своего фонда.

Также экс-губернатор обращается к властям, которые должны принять решение о строительстве. Мнения омичей же по этому поводу разделились – кто-то поддерживает строительство, другие же заявляют, что в центре и так достаточно храмов, а деньги лучше потратить на строительство собора в другой части города.

ИСТОЧНИК KP.RU