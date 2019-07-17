В Омске инвалид обвинил двоих братьев в групповом изнасиловании

СЕГОДНЯ 14:37 2019-07-17T14:37:28+03:00

Изменить размер текста: A A

23-летний инвалид из Омска обратился в правоохранительные органы заявлением о тяжком преступлении, совершенном в отношении него. Молодой человек заявил, что его изнасиловали два знакомых - братья 24 и 28 лет - приехавших в город из Крутинского района.

Как сообщили в региональном СУСК, это уже не первое заявление от этого омича. Два года назад он уже писал аналогичное заявление, но тогда оказалось недостаточно доказательств. Сейчас следователи проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU