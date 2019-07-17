2019-07-17T14:37:28+03:00
Происшествия

В Омске инвалид обвинил двоих братьев в групповом изнасиловании

Сейчас в подробностях этого дела разбирается Следственный комитет
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Сейчас следователи проводят проверку.Сейчас следователи проводят проверку.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

23-летний инвалид из Омска обратился в правоохранительные органы заявлением о тяжком преступлении, совершенном в отношении него. Молодой человек заявил, что его изнасиловали два знакомых - братья 24 и 28 лет - приехавших в город из Крутинского района.

Как сообщили в региональном СУСК, это уже не первое заявление от этого омича. Два года назад он уже писал аналогичное заявление, но тогда оказалось недостаточно доказательств. Сейчас следователи проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24