СЕГОДНЯ 14:23 2019-07-17T14:23:07+03:00

В Омске ищут пенсионера, который вышел из больницы и пропал Фото: vk.com

Он может не помнить своего адреса и имени

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В Омске уже сутки не могут найти 78-летнего Евгения Неверова. Мужчину доставили в БСМП-1 с сильным ушибом руки, однако оттуда он самостоятельно ушел, а дома до настоящего времени не появлялся. О его поисках объявили родственники в социальных сетях.

- Рост примерно 168, немного сутулится. Был одет в спортивные темно-синие спортивные штаны и синюю футболку. На голове белая кепка, в руках пакет-майка с очками и синей олимпийкой. Плохо действует левая рука из-за сильного ушиба, - рассказали о приметах пропавшего омича.

По словам родственников, пенсионер может не ориентироваться в пространстве, а также забыть свое имя и адрес. Всех, кто видел пропавшего мужчину, просят позвонить его сыну Сергею по телефону: +79043217629.

ИСТОЧНИК KP.RU