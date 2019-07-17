К поискам пропавшего омского подростка подключился Следственный комитет

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-17T13:57:25+03:00

Также выяснят, как к нему относились в семье и почему он сбегал уже несколько раз

Изменить размер текста: A A

15-летнего Эдуарда Молодова ищут уже почти неделю. Сначала по заявлению матери мальчика его поисками занимались полицейские, потом к ним присоединились волонтеры отряда «Доброспас-Омск». Сейчас к делу подключились и сотрудники регионального Следственного комитета.

15-летний житель села Надеждино, ранее дважды уходивший из дома, в очередной раз ушел 11 июля, вчера он встречался со своим другом, но на связь с родными не выходит, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - Следователи выясняют условия его жизни и воспитания.

Приметы Эдуарда Молодова: на вид 15 лет, рост 183 см, волосы светлые, лицо овальное, плотного телосложения. На момент ухода из дома был одет в синюю футболку, камуфлированные штаны, серые кроссовки.

Всех, кто видел пропавшего или знает, где он находится, просят позвонить по телефонам: 79-38-02 или 02, или по телефону доверия «Ребенок в опасности!» с коротким номером 123.

ИСТОЧНИК KP.RU