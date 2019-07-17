На видео попало столкновение мотоциклиста с грузовиком

СЕГОДНЯ 12:57 2019-07-17T14:17:07+03:00

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На запись регистратора соседней машины попало дорожно-транспортное происшествие на улице Нефтезаводской.

Судя по видео, попавшему в социальные сети, дорогу не смогли поделить водитель грузовой «газели» и мотоциклист. Ни один не хотел уступить дорогу другому, в итоге места для маневра просто не осталось - мотоцикл чуть не залетел под фургон, от удара легкое транспортное средство вместе с водителем откинуло на обочину.

О состоянии мужчины не сообщается, но, судя по всему, по получил серьезные травмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/720685" frameborder="0"></iframe> Момент аварии с мотоциклом.Видео: vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU