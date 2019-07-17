На видео попало столкновение мотоциклиста с грузовиком
Вероятно, никто из водителей не хотел уступать дорогу другому - итог печален [видео]
Фото: скриншот с видео (vk.com/chp55)
Изменить размер текста:
На запись регистратора соседней машины попало дорожно-транспортное происшествие на улице Нефтезаводской.
Судя по видео, попавшему в социальные сети, дорогу не смогли поделить водитель грузовой «газели» и мотоциклист. Ни один не хотел уступить дорогу другому, в итоге места для маневра просто не осталось - мотоцикл чуть не залетел под фургон, от удара легкое транспортное средство вместе с водителем откинуло на обочину.
О состоянии мужчины не сообщается, но, судя по всему, по получил серьезные травмы.
Момент аварии с мотоциклом.Видео: vk.com/chp55
ИСТОЧНИК KP.RU