2019-07-17T14:17:07+03:00
Происшествия

На видео попало столкновение мотоциклиста с грузовиком

Вероятно, никто из водителей не хотел уступать дорогу другому - итог печален [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (vk.com/chp55)Фото: скриншот с видео (vk.com/chp55)
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На запись регистратора соседней машины попало дорожно-транспортное происшествие на улице Нефтезаводской.

Судя по видео, попавшему в социальные сети, дорогу не смогли поделить водитель грузовой «газели» и мотоциклист. Ни один не хотел уступить дорогу другому, в итоге места для маневра просто не осталось - мотоцикл чуть не залетел под фургон, от удара легкое транспортное средство вместе с водителем откинуло на обочину.

О состоянии мужчины не сообщается, но, судя по всему, по получил серьезные травмы.

Момент аварии с мотоциклом.Видео: vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU

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