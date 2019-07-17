Омичка, которая едва не погибла из-за ямы, требует от дорожников компенсацию

СЕГОДНЯ 12:25 2019-07-17T12:25:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в конце ноября. 23-летняя омская студентка ехала на своем «Дэу Матис» по улице Крупской в сторону метромоста. В какой-то момент колесо ее легковушки попало в яму - девушка сразу ее не заметила, потому что она была припорошена снегом. Из-за этого машина стала неуправляемой, ее вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с ехавшей навстречу «Ладой Грантой».

Оба авто получили серьезные повреждения. Кроме того, у владелицы «Дэу Матиса» диагностировали рваную рану левого бедра, ушибы и растяжения.

- Девушка обратилась с иском в суд, - рассказывает старший помощник прокурора Вера Маркова. - Она требует от бюджетного учреждения Омска «Управление дорожного хозяйства» компенсировать затраты на ремонт машины и прочие расходы в размере 90 тысяч рублей, а также моральный вред в размере 70 тысяч рублей. К материалам дела прикреплены результаты автоэкспертизы. В ее заключении значится: истица ехала без нарушения правил дорожного движения, авария произошла по совокупности причин, в том числе из-за ненадлежащего состояния проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU