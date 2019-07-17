2019-07-17T10:29:40+03:00
Общество

В Омске поддоны с хлебом высыпали на проезжую часть

Омичи опасаются, что они окажутся в магазинах [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видеоФото: vk.com
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В социальные сети попало видео, снятое кем-то из проезжающих мимо водителей. На нем видно, как двое парней собирают буханки хлеба с проезжей части. Все произошло на улице 21-я Амурская. По всей видимости, хлеб выпал из грузовой машины, которая развозит хлеб. Она была припаркована недалеко на обочине.

В комментариях к видео омичи выразили свои опасения по поводу того, куда потом попадет хлеб, собранный с проезжей части. Судя по тому, что хлеб рабочие снова аккуратно складывали в поддоны, то он запросто может попасть в магазин. Почему случилось так, что хлеб оказался на проезжей части, пока неизвестно.

В Омске поддоны с хлебом высыпали на проезжую часть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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