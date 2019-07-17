В Омске поддоны с хлебом высыпали на проезжую часть
В социальные сети попало видео, снятое кем-то из проезжающих мимо водителей. На нем видно, как двое парней собирают буханки хлеба с проезжей части. Все произошло на улице 21-я Амурская. По всей видимости, хлеб выпал из грузовой машины, которая развозит хлеб. Она была припаркована недалеко на обочине.
В комментариях к видео омичи выразили свои опасения по поводу того, куда потом попадет хлеб, собранный с проезжей части. Судя по тому, что хлеб рабочие снова аккуратно складывали в поддоны, то он запросто может попасть в магазин. Почему случилось так, что хлеб оказался на проезжей части, пока неизвестно.
В Омске поддоны с хлебом высыпали на проезжую часть.
ИСТОЧНИК KP.RU