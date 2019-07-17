2019-07-17T09:59:50+03:00
Общество

Омич из ревности сжег 8 квартир в доме возлюбленной

Он хотел уничтожить квартиру ее нового ухажера
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич из ревности сжег 8 квартир в доме возлюбленнойОмич из ревности сжег 8 квартир в доме возлюбленнойФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Страшный пожар случился в двухэтажном доме на улице Забайкальская поздно вечером. Жильцов дома удалось быстро эвакуировать, однако огонь быстро распространился на 8 квартир, которые оказались сильно повреждены из-за пожара.

Как оказалось, пожар в доме возник не случайно, его устроил 30-летний омич, который хотел отомстить своей возлюбленной и ее новому приятелю. По всей видимости, в тот злополучный день мужчина пришел к новому приятелю женщины поговорить по-мужски, но его дома не оказалось. Тогда он попросту выбил дверь в его квартире, а увидев в углу вещи любимой решил их поджечь. Огонь сначала уничтожил квартиру, а затем перекинулся на 8 соседних жилых помещений.

Он хотел спалить квартиру ее ухажера Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Он хотел спалить квартиру ее ухажераФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как «Комсомолке» рассказали в полиции, на такой поступок поджигателя толкнула ревность. Сейчас на него завели уголовное дело, по которому ему грозит до 5 лет тюрьмы. Также, вероятно, владельцы квартир захотят взыскать с поджигателя причиненный им ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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