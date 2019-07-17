СЕГОДНЯ 08:41 2019-07-17T08:41:24+03:00

В Омске ищут пропавшую школьницу со шрамом на губе Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Школьница ушла из дома по улице 18-й Военный городок в Октябрьском округе накануне. 17-летняя Стефания Руднева не вернулась домой к вечеру, ее мама не смогла с ей связаться и обратилась в полицию. Когда девушка не пришла ночевать, ее стали искать сотрудники полиции.

- Приметы разыскиваемой: на вид 17-18 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые до плеч, глаза карие. На верхней губе шрам. На момент ухода была одета в розовый сарафан, белые сандалии, - сообщили в полиции.

Сейчас стражи порядка опрашивают знакомых школьницы и проверяют соцсети. Всех омичей, кто видел школьницу или что-либо знает о ее местоположении, просят позвонить по телефонам: 79-34-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU