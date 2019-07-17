В Омске закрыли ОМЦ «Химик» из-за нарушений пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 07:43 2019-07-17T07:43:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В омский молодежный центр «Химик» недавно пришли с проверкой пожарной безопасности. В здании, которое расположено в городке Нефтяников, нашли множество нарушений.

- В ходе надзорных мероприятий, проведенных совместно со специалистами ГУ МЧС России по Омской области и ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Омской области выявлено множество нарушений требований пожарной безопасности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Так как нарушения могут представлять угрозу жизни посетителям центра во время пожара, то сейчас прокуроры обратились в суд с иском о закрытии «Химика». До устранения нарушений по решению суда в ОМЦ «Химик» приостановили всю деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU