2019-07-17T07:43:55+03:00
Общество

В Омске закрыли ОМЦ «Химик» из-за нарушений пожарной безопасности

Находиться там опасно
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: omsk.kassir.ruФото: omsk.kassir.ru
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В омский молодежный центр «Химик» недавно пришли с проверкой пожарной безопасности. В здании, которое расположено в городке Нефтяников, нашли множество нарушений.

- В ходе надзорных мероприятий, проведенных совместно со специалистами ГУ МЧС России по Омской области и ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Омской области выявлено множество нарушений требований пожарной безопасности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Так как нарушения могут представлять угрозу жизни посетителям центра во время пожара, то сейчас прокуроры обратились в суд с иском о закрытии «Химика». До устранения нарушений по решению суда в ОМЦ «Химик» приостановили всю деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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