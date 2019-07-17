2019-07-17T06:45:50+03:00
Происшествия

В Омске после столкновения перевернулась машина

Из нее выпали ящики с водкой
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске после столкновения перевернулась машинаВ Омске после столкновения перевернулась машинаФото: vk.com
Изменить размер текста:

Авария случилась в Старом Кировске. Напротив одного из супермаркетов там столкнулись две машины – «ВАЗ-2114» и «УАЗ Патриот». После столкновения легковушка выехала на обочину и перевернулась. О происшествии сообщают очевидцы в социальных сетях.

Как рассказывают проезжающие мимо водители, мужчина за рулем перевернувшейся машины получил травмы. Когда к нему приехали медики, он был в сознании, но получил многочисленные переломы и ссадины. Водитель второй машины серьезных травм не получил, но его машина получила мощный удар в переднюю часть.

Вторая машина также получила повреждения Фото: vk.com

Вторая машина также получила поврежденияФото: vk.com

Очевидцы отметили, что из перевернувшейся машины после аварии выпали ящики с водкой. Однако неизвестно, был ли кто-то из водителей пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омича, уронившего 2-месячного ребенка, будут судить
В ближайшие три дня в Омской области будут идти дожди
В омском поселке сильный пожар тушили 2 часа
В Омске поймали двух пьяных хулиганов, бьющих стекла машин
Омичку изнасиловали, когда она возвращалась по проселочной дороге с работы
Омского водителя, насмерть сбившего одного дорожного рабочего и покалечившего другого, будут судить
Омские волонтеры подключились к поискам пропавшего мальчика
Почти в 100 селах Омской области до сих пор нет сотовой связи
Омичу рассчитывал на 100 долларов за игру на финансовой бирже и лишился всех денег с карты
Омич, показывающий девушке, как он ловко взбирается на опору ЛЭП, получил удар током
Прямая линия с директором Омского филиала Россети Сибирь
Омичи смогут платить за горячую воду и отопление в вайбере
В распоряжении «Космомолки» появилось видео, где «омский Мимино» показывает, как застрелил напарника
В Большереченском зоопарке показали, как медведи спасаются от жары
Омичи смогут сегодня увидеть лунное затмение
Россельхознадзором пресечен незаконный ввоз в Омскую область 40 тонн растительной продукции из Казахстана