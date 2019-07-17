В Омске после столкновения перевернулась машина

СЕГОДНЯ 06:45 2019-07-17T06:45:50+03:00

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Авария случилась в Старом Кировске. Напротив одного из супермаркетов там столкнулись две машины – «ВАЗ-2114» и «УАЗ Патриот». После столкновения легковушка выехала на обочину и перевернулась. О происшествии сообщают очевидцы в социальных сетях.

Как рассказывают проезжающие мимо водители, мужчина за рулем перевернувшейся машины получил травмы. Когда к нему приехали медики, он был в сознании, но получил многочисленные переломы и ссадины. Водитель второй машины серьезных травм не получил, но его машина получила мощный удар в переднюю часть.

Вторая машина также получила поврежденияФото: vk.com

Очевидцы отметили, что из перевернувшейся машины после аварии выпали ящики с водкой. Однако неизвестно, был ли кто-то из водителей пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU