2019-07-17T04:42:19+03:00
Происшествия

В омском поселке сильный пожар тушили 2 часа

Воду приходилось возить за 3 километра
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В омском поселке сильный пожар тушили 2 часаВ омском поселке сильный пожар тушили 2 часаФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Страшный пожар случился в одном из частных домов в поселке Ракитинка в Омском районе. Он начался с того, что в одной из надворных построек что-то вспыхнуло, а потом огонь перекинулся на постройки соседей. Пламенем было охвачено три двора, огонь распространился по площади 350 квадратных метров. Пожарные приехали уже через 15 минут, однако ситуацию осложняло то, что воды в поселке не было. Огнеборцам приходилось возить воду с соседнего села, которое находится в трех километрах. Пожарным приходилось работать очень быстро, огонь мог перекинуться на дома.

- Погибших, травмированных нет. К тушению пожара привлекались 37 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России – 31 человек и 6 единиц техники, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Причина пожара пока неизвестна, ее будут устанавливать следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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